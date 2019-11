Les républicains feignent l'indifférence: nouvelle stratégie pour défendre Trump

La stratégie républicaine qui vise à protéger la présidence Trump est intéressante à commenter. On mise tout sur l'opinion publique, sans égard aux faits.

À moins d'un revirement spectaculaire dans les sondages, on attendra que la tempête passe. S'il s'agissait d'une partie de football, on dirait qu'ils écoulent le temps au cadran, «run the clock» comme le disent parfois certains commentateurs.

Si nous nous retrouvions devant un véritable tribunal, la journée de mardi aurait été lourde de conséquences pour l’administration Trump. L’ancien ambassadeur pour l’Union européenne Gordon Sondland a confirmé la thèse au centre du dossier ukrainien. L’aide à l’Ukraine était bel et bien conditionnelle au déclenchement d’une enquête sur Joe Biden.

Si on pouvait s’attendre à une réaction d’inquiétude ou de panique de la part des élus républicains au congrès, il n’en fut rien. On se contente généralement d’affirmer que ça ne change rien et que ce type de tractations est normal.

Le meneur de jeu républicain au sénat Mitch McConnell s’est même permis de déclarer que cela ne changerait rien à un vote du sénat sur une éventuelle destitution du président. On acquittera le président.

Quelques élus forcent un peu la note en affirmant devant les journalistes qu’ils ne lisent même pas les transcriptions. Il faut leur reconnaître un certain culot. Pas plus tard que la semaine dernière, ils déchiraient leurs chemises devant les journalistes pour dénoncer un processus qui manquait de transparence! Maintenant que la speaker Nancy Pelosi leur a offert ce qu’ils exigeaient, on lève le nez sur l’information.

Seul petit accroc à la solidarité républicaine pendant la journée, un refus d’appuyer le président lorsqu’il demande qu’on coule dans les médias le nom du lanceur d’alerte. Un petit élan moral qui ne change rien à la stratégie d’ensemble.

Comme je me plais à le répéter, la procédure de destitution a été pensée pour protéger le pays d’un président comme Donald Trump, mais le processus est politique et jusqu’à maintenant démocrates comme républicains appliquent le plan de match et jouent la trappe.

Pour le moment, les démocrates doivent se contenter de continuer à étoffer méticuleusement leur dossier sans commettre d’erreur. Ils espèrent au mieux maintenir la pression sur Donald Trump et son entourage. Il en sera ainsi tant et aussi longtemps que l’opinion publique demeurera stable.

Caricature de Kevin Siers