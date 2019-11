Ne voulant pas d’enfants, elle se fait stériliser à 36 ans

Janie Thibault, persuadée de ne pas vouloir d’enfants depuis des années, vient de se faire stériliser à l'âge de 36 ans.

«En fait, je n’ai jamais voulu d’enfants. À partir de 14 ans, c’était très clair dans ma tête», a mentionné mercredi Janie Thibault à l’émission Les Effrontées, à QUB radio.

À 25 ans, elle s’était rendue chez son médecin afin de lui faire comprendre qu’elle aimerait se faire stériliser, sachant très bien qu’elle ne désirerait jamais devenir mère, mais il lui avait alors dit «non en partant».

ÉCOUTEZ l’entrevue de Janie Thibault, sur QUB radio:

Janie Thibault a raconté à l'animatrice Geneviève Petterson que la majorité des gens pensent qu'elle va «changer d'idée».

«Tu en parles avec n’importe qui aussi, la minute que tu dis que tu n’en veux pas, c’est: "tu as le temps de changer d’idée". C’est tout le temps ça», a ajouté la conseillère communication, marketing et web chez Groupe Librex et Groupe Ville-Marie Littérature.

Dernièrement, elle a donc subi l'ablation de l'endomètre, car les moyens de contraception plus conventionnels ne l’intéressaient pas.

«La pilule, ça ne marchait plus, ça me causait des migraines de la mort, ce n’était même plus une option et toutes les autres options, stérilet, machin, c’était: "non, je ne veux rien d’étranger dans mon corps"», a expliqué Mme Thibault.

Elle a aussi tenu à préciser qu’elle aime les enfants, même si elle n’en veut pas.

«Je pense que je suis une excellente "matante", je garde des enfants complètement gratuitement pour aider mes amis qui sont dans le jus et qui capotent, mais moi je n’en veux pas je n’ai jamais ressenti ce besoin-là.»