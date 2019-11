Peine clémente pour deux jeunes impliqués dans la mort d’un vendeur de drogues

SHERBROOKE | La mère d’un jeune de 21 ans qui a été tué lors d’une tentative de vol dans son appartement est déçue de la peine clémente imposée aux deux hommes impliqués dans la mort de son fils.

«C’est comme si le juge n’avait pas tenu compte qu’il y a eu mort d’homme (...) et que ces deux-là n’étaient pas chanceux d’avoir été à la mauvaise place au moment », déplore la mère de Félix Bergeron, Stéphanie Laperle, à sa sortie du palais de justice de Sherbrooke hier.

Le juge Conrad Chapdelaine a imposé une peine de 90 jours les fins de semaines à William Pratte et de Brandon Vaillancourt, tous les deux âgés de 20 ans. Les deux hommes ont également écopé de 240 heures de travaux communautaires et de trois ans de probation.

Félix Bergeron, un vendeur de drogues, a été poignardé le 18 juillet 2018 par Robert Sargeant qui a plaidé coupable d’homicide involontaire en avril dernier. Le trio avait comploté pour entrer au domicile de la victime dans le but de récupérer un téléphone cellulaire, mais la soirée a connu une fin tragique.

« C’est une sentence très clémente et ce crime n’aurait pas été commis sans la participation de ces deux jeunes », a indiqué le procureur au dossier, Me Claude Robitaille, qui réclamait une sentence de deux ans moins un jour.

Me Julie Beauchemin de la défense a aussi admis au Journal que la peine était clémente.

240 heures de travaux

Le juge a expliqué qu’il avait rendu sa décision en tenant compte de l’âge des accusés, de leur consommation de drogue, de leurs problèmes de santé mentaux et de leurs remords lors des procédure judiciaires.

« Vous serez hanté jusqu’à la fin de vos jours par ce geste », a lancé le magistrat.

Pratte et Vaillancourt avaient plaidé coupable en mars dernier de complot afin de commettre un acte criminel et de s’être introduits dans un appartement dans le but de commettre un vol.