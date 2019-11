Podcast - Cette semaine, les Méchants Raisins dégustent...

Bon ou pas? Achetez votre bouteille à l'avance et dégustez-là avec nous en nous écoutant !

M Lagrezette Cahors 2016 (17,35 $ - Code SAQ 972620)

Un assemblage classique de malbec (appelé aussi le côt ou l’auxerrois) à 85 % et le reste de merlot. Domaine de Cahors bien connu au Québec. C'est aussi un magnifique château du 15e siècle qui mélange Moyen Age et Renaissance. Racheté en 1980 par Marie-Thérèse et Alain Dominique Perrin, après une longue liste de propriétaires aristocratiques. Le vin bénéficie des bons soins de réputé flying wine maker Michel Rolland...

Aussi, les suggestions de la semaine par Mathieu, Nadia et Patrick, un débat concernant les pastilles de goûts sur le... gin à la SAQ, Amaury de Villard du Château de Chamirey à Mercurey vient nous parler de sa nouvelle aventure dans le Jura (avec une surprise de taille!!!) et le vin à l'aveugle de Nadia.

Buvez moins. Buvez mieux.