Quatre membres d’une famille canadienne perdent la vie dans un accident en Afrique

EDMONTON – Une famille d’Edmonton a perdu la vie dans un accident de la route survenue en Afrique australe, dimanche.

Selon ce qu’a rapporté des amis de la famille à «CTV News», Mélissa et Brendan Perrott, ainsi que leurs enfants Evelyn et Colton, âgés de 5 ans et 3 ans, sont décédés le 3 novembre près de Bulembu, au Swaziland.

La famille vivait en Afrique australe et faisait du bénévolat pour l’organisation Bulembu Ministries.

Selon le journal local The Times of Swaziland, une cinquième personne à bord du même véhicule a également perdu la vie dans l’accident. Quatre autres personnes dans le véhicule avec lequel ils sont entrés en collision sont aussi décédées.

Affaires mondiales Canada a déclaré à «CTV News» être au courant de l’accident: «Les agents consulaires sont en contact avec la famille au Canada et fournissent une assistance consulaire. Les responsables sont également en contact avec les autorités locales pour savoir ce qui s'est passé», a déclaré un porte-parole.

Une campagne GoFundMe a été créée pour aider les membres de la famille à amasser de l’argent afin de couvrir les frais de voyage en Afrique et ramener les corps et objets personnels de la famille au Canada.

Mardi soir, plus de 38 000 $ avaient été récoltés, sur un objectif de 5000 $.