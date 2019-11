Retrouvons-nous... et nous serons heureux ?

Dans le Courrier de ce jour, en répondant à Denise Blanchette, vous semblez faire la promotion des retrouvailles entre enfants adoptés et mères biologiques. Pouvez-vous me donner des statistiques sur la réussite de tels projets ? De plus, dans quelle proportion les enfants adoptés cherchent-ils leurs mères biologiques ? J’aimerais aussi savoir quelle est la proportion de mères biologiques qui ont donné leur enfant en adoption à la naissance ou en très bas âge et qui ont fait elles aussi des recherches pour le retrouver.

Dans un dernier temps, je souhaiterais connaître la proportion, en pourcentage toujours, des enfants pour qui les retrouvailles ont été une expérience positive. Et, si c’était à refaire, qui le referait ?

Autour de moi, je connais quelques cas de retrouvailles, et dans plusieurs d’entre eux, cela a mis la pagaille dans la famille biologique et/ou la famille adoptive. Les succès escomptés ne se sont pas pointés. Ce furent plutôt des drames qui se sont produits. Comment se sent une femme de 60 ans qui retrouve sa mère de 80 ans, et que celle-ci la rejette à nouveau ? Comment pensez-vous que se sentent deux familles adoptives différentes, dont les fils dans la mi-vingtaine ont retrouvé leurs parents biologiques, et que cesdites familles biologiques ont amené ces garçons à renier leurs familles adoptives respectives ?

Je pourrais ajouter d’autres cas encore, mais je crois que ces trois exemples donnent une bonne idée du conte de fées qui ne se réalise pas toujours. Au contraire. Voilà pourquoi je suis hésitant à recommander les retrouvailles à tout prix. Là comme ailleurs, « la modération a bien meilleur goût ».

Dans ma réponse, je n’ai pas donné mon opinion personnelle sur la valeur ou pas de ces réunions entre enfants adoptés et parents biologiques. Je n’ai fait que rapporter l’existence de la Loi 113 promulguée en juin 2018 « qui permet d’ouvrir les archives pour tous les orphelins et enfants adoptés dont les parents biologiques sont décédés depuis plus d’un an. Et qui, dans un deuxième volet, fixait à juin 2019, pour les personnes adoptées dont les parents sont encore vivants, l’accès à l’identité de leurs parents biologiques, à la condition que ces derniers aient signifié, entre juin 2018 et juin 2019, qu’ils acceptaient qu’on la dévoile. »

Je n’ai malheureusement pas trouvé les statistiques que vous souhaiteriez avoir. Mais contrairement à vous, les cas de retrouvailles dans mon entourage n’ont mené qu’à de belles rencontres. Il est de notoriété publique que nombre d’orphelins et d’enfants adoptés se battent depuis longtemps pour connaître leurs origines sans y parvenir. La présidente du mouvement retrouvailles a d’ailleurs souligné « ... qu’elle ne s’attendait pas à ce que de nombreuses personnes encore vivantes ayant donné leur enfant en adoption s’opposent au dévoilement de leur identité, puisque dans les autres provinces, elles ne constituent qu’entre 4 et 5 % du total ».