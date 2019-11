Stars de Dallas: John Klingberg blessé deux fois sur la même séquence

Le défenseur des Stars de Dallas John Klingberg sera à l’écart pour une période de deux à quatre semaines après avoir été blessé deux fois sur le même jeu, mardi soir.

Le vétéran de 27 ans a été atteint au cou par un tir de Nikita Zadorov, de l’Avalanche du Colorado, en deuxième période du match opposant les deux équipes.

C’est toutefois au bas du corps que Klingberg est blessé. D’après l’entraîneur-chef Jim Montgomery, c’est pendant sa chute sur la glace qu’il a subi le plus de mal. Bon soldat, l’arrière suédois a terminé la période, mais il a quitté le match après le deuxième entracte.

Klingberg se soumettra à un examen d’imagerie par résonance magnétique pendant la journée.

En 17 matchs cette saison, le choix de cinquième tour des Stars en 2010 a récolté un but et quatre points. Son temps de glace moyen de 23 min 35 s est le troisième plus élevé dans l’effectif.