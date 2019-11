Stingray fait son entrée dans les commerces de Metro

MONTRÉAL – Le géant montréalais de la diffusion Stingray a annoncé, mercredi, s'être entendu avec Metro pour fournir une programmation musicale personnalisée et ponctuée de messages dans les commerces des différentes bannières du géant de l'alimentation et des pharmacies.

L'entente à «long terme», dont les modalités n'ont pas été précisées, fait en sorte que Stingray s'occupera de la diffusion musicale dans les épiceries Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Les 5 Saisons, ainsi que dans les pharmacies Brunet et Jean Coutu. Ces bannières représentent plus de 1000 commerces.

Les deux chaînes de pharmacies travaillent déjà de concert avec Stingray depuis plus de 10 ans, l'entreprise montréalaise leur offrant ses services en matière d'affichage numérique.

Par ailleurs, Stingray a dévoilé que ses revenus ont plus que doublé au terme du deuxième trimestre de 2019, passant de 34,7 millions $ en 2018 à 76,6 millions $ cette année.

Le bénéfice net était aussi très forte progression pour cette période conclue le 30 septembre, passant de 777 000 $ au 2e trimestre de 2018 à 5,2 millions $ en 2019.

«Nous sommes ravis de nos résultats du deuxième trimestre, lesquels ont maintenu l’important élan découlant de l’acquisition de NCC, conjuguée à la solide croissance du secteur Diffusion et musique pour entreprises», a commenté Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray, par communiqué.