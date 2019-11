Une ferme de l’Estrie tente de se relever après la tempête automnale

SHERBROOKE | Une ferme de l’Estrie qui vient en aide aux enfants en difficulté sollicite la générosité de la population pour reconstruire leurs installations détruites par la tempête automnale de vendredi dernier.

« Ç’a été une vague de désespoir et un choc de voir une partie de notre ferme détruite », a soupiré la copropriétaire de la Ferme Brio, Violaine Fortin, dont les installations se trouvent à Racine, à trente minutes de Sherbrooke.

La ferme regroupe 21 chevaux et accueille plusieurs organismes, dont certains qui viennent en aide aux enfants défavorisés ainsi que d’autres telle que l’Association de la neurofibromatose du Québec.« Le contact avec les chevaux leur permette de mieux connecter avec leurs émotions », illustre Mme Fortin.

Alex Drouin

225 000 $ pour reconstruire

Après avoir entendu les vents au milieu de la nuit de jeudi à vendredi, la femme de 51 ans est sortie de son lit et a regardé par la fenêtre de sa chambre à coucher afin de voir si son rêve qu’elle a passé les dix dernières années à construire avec son mari avait tenu le coup

« Je ne pouvais voir que la grange et tout me semblait normal », dit-elle.

Le lendemain en marchant les quelques mètres qui séparent sa maison de sa ferme, elle a réalisé avec tristesse que le manège et la yourte étaient complètement détruits.

« Il y a tellement de travail derrière tout ça », déplore-t-elle.

Jeanne Poirier

Le manège permettait aux enfants de monter les chevaux tandis que la yourte servait à la partie théorique.

« Depuis que c’est arrivé, on ne peut plus accueillir personne et ça nous coûterait près de 225 000 $ pour reconstruire alors que l’assurance ne peut payer que 125 000 $ », a estimé celle qui a quitté son emploi dans la restauration cet été afin de s’occuper de la ferme à temps plein.

« Nos émotions sont de véritables montagnes russes depuis vendredi. D’une part, il y a eu les ravages sur la ferme. D’autre part, il y a la bienveillance des gens de nos avoir aider financièrement », a conclu la copropriétaire.

Un GoFundMe a été lancé samedi dernier et totalise 10 000 $, au moment d’écrire ces lignes.