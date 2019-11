Un homme disparu à Saint-Jean-sur-Richelieu retrouvé sans vie

Le corps d’un homme porté disparu il y a plus d’une semaine, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a été retrouvé à l’intérieur de la carcasse de son véhicule accidenté, mercredi après-midi, en bordure de l’autoroute 30 ouest, près de Châteauguay.

Selon nos informations, la victime serait Daniel Hébert, qui avait été vu pour la dernière fois dans la soirée du 28 octobre, au club de golf Pinegrove, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le résident de Châteauguay n’avait pas été revu depuis ce temps et les policiers n’avaient relevé aucune transaction bancaire dans les comptes de l’homme de 51 ans.

Selon toute vraisemblance, M. Hébert aurait raté sa sortie et aurait effectué une sortie de route au kilomètre 41 de l’autoroute 30. Son véhicule, une Mercedes-Benz blanche, aurait terminé sa course dans un ravin et n’était à peu près pas visible depuis la route.

Tout porte à croire que le corps de Daniel Hébert se trouvait à cet endroit depuis presque 9 jours.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux du drame en début d’après-midi pour tenter d’établir les circonstances de ce malheureux événement.

L’enquête dans ce dossier est menée conjointement avec le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Pour nous, c’est traité comme une sortie de route mortelle», a indiqué le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La sortie 41 de l’autoroute 30 ouest a été fermée temporairement à la circulation afin de permettre aux policiers de faire leur travail.