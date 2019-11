Un homme en état critique après être tombé du 2e étage lors d'une intervention du SPVM

MONTRÉAL | Un homme de 23 ans se trouvait dans un état critique, mercredi soir, après que des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) eurent tenté de procéder à son arrestation.

Selon les informations partagées par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui s'occupe de l'enquête, des policiers ont d'abord été appelés à se rendre aux coins des rues Sherbrooke et Messier, vers 18 h 50, pour arrêter un suspect en vertu d'un motif qui n'a pas été précisé.

Or, l'homme aurait décidé de prendre la fuite à pied, pour aller se réfugier au 2e étage d'un immeuble, les policiers sur les talons. Ceux-ci ont tenté de parlementer avec lui, mais le suspect aurait alors décidé de s'élancer en bas du bâtiment.

Malgré la chute, l'homme serait parvenu à se relever et à tenter de fuir à nouveau, avant d'être intercepté et arrêté par les policiers. Il a alors perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital, où il se trouvait dans un état critique en toute fin de soirée.

Huit enquêteurs du BEI ont été mandatés pour tâcher de déterminer sur les informations reçues des patrouilleurs du SPVM sont exactes. Deux techniciens en identité judiciaire de la Sûreté du Québec les appuieront.