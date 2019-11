Un recueil-souvenir de «La vraie nature»

MONTRÉAL | Les touchantes confidences entendues dans les deux premières saisons de La vraie nature se retrouvent aujourd’hui dans un bouquin, La vraie nature : le livre du chalet, dont le lancement avait lieu mercredi, au Café Pista, à Montréal.

Véritable objet-souvenir pour tout adepte de La vraie nature, l’ouvrage publié chez VLB Éditeur et conçu en collaboration avec Productions Déferlantes, TVA et Québecor Contenu, contient plus de 200 photos faisant revivre l’ambiance d’un séjour au chalet de Jean-Philippe Dion (l’arrivée des artistes en barque, les révélations dans la grange, le souper aux chandelles, la veillée autour du feu), des échantillons d’échanges marquants avec une quarantaine de personnalités passées à La vraie nature et des anecdotes de tournage.

De plus, La vraie nature : le livre du chalet se veut également un guide de vie à la campagne et répertorie des idées d’activités pour remplir nos journées loin de la ville : recettes, adresses d’antiquaires, abécédaire de la cueillette de champignons, pistes d’identification des oiseaux, des nuages et des étoiles, «playlists» originales, etc.

Jean-Philippe Dion et ses coauteurs Martin Boisclair et Martin Grenier ont travaillé pendant plus d’un an à l’élaboration du recueil, en épluchant les centaines de pages de recherche et d’entrevues qui ont servi à l’émission, en regardant chacune des éditions de La vraie nature et en visionnant des extraits jamais diffusés à la télévision.