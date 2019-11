Une année exceptionnelle pour la construction résidentielle

Le secteur de la construction résidentielle a connu une croissance fulgurante au cours de la dernière année, ce qui risque d’occasionner une hausse des prix pour 2020.

«Nous, en ce moment, on a 550 unités en construction. Ça fait 35 ans qu'on développe des projets immobiliers sur Montréal et on n'a jamais eu autant d'unités en construction», a affirmé la vice-présidente finances et développement chez Rachel Julien, Mélanie Robitaille.

Selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), le marché connaîtra un léger recul l'an prochain. Il y aura moins de mises en chantier, mais un rebond dans le secteur des condos.

«On s'attend à un léger ralentissement de 3% seulement de la construction résidentielle au Québec, surtout parce que 2019 va avoir été exceptionnelle, la meilleure année depuis 2010. Et au niveau de la construction de logements locatifs, il y a une très forte augmentation en 2019», a expliqué le directeur du Service économique de l'APCHQ, Paul Cardinal.

Les futurs propriétaires doivent préparer leur portefeuille. Une hausse globale de 4 % du prix des propriétés neuves les attend l'an prochain au Québec.

«On a des hausses faramineuses, vraiment. On parle d'une hausse considérable au niveau de l'ensemble des coûts de construction. Les coûts de terrain augmentent. Le marché de la vente est complètement fou en ce moment, donc ça fait que les acheteurs se tournent vers les propriétés neuves», a souligné Mme Robitaille.

Cette flambée des prix pousse aussi bien des propriétaires à rénover plutôt que d’acheter du neuf. Selon l'APCHQ, le marché de la rénovation représentera 15 milliards $ en 2020, un sommet en hausse de 2 %.

Même si les prix augmentent, les faibles taux hypothécaires, un taux de chômage à son plus bas et de nouveaux incitatifs de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) font en sorte que, globalement, les Québécois ont plus de moyens pour acheter une propriété.

- D'après les informations de Pierre-Olivier Zappa