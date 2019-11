Une maison mid-century entièrement rénovée à vendre pour 869 000$ à Rosemère

Cette maison située à Rosemère est exactement ce dont les amoureux du mid-century moderne rêvent. Foyer moderne, cuisine rénovée, plancher de bois franc et mur de pierre... Vraiment, cette propriété a tout pour plaire.

Présentement à vendre pour 869 000$, cette maison de type split-level offre de l’intimité puisqu’elle a été construite sur un terrain boisé.

Depuis sa construction en 1962, la maison a subi de nombreuses rénovations en 2015.

Elle possède de nombreuses fenêtres et un charmant coin-repas où feuilleter un magazine en sirotant son café.

La propriété offre aussi 5 chambres, 2 salles de bain, 1 salle d’eau, 2 garages et une grande piscine creusée.

Les maisons aux look mid-century ont un cachet indémodable et une chaleur comme il ne s’en fait plus dans les constructions récentes. Ce n’est pas un hasard si elles sont si populaires auprès des acheteurs. Gageons que cette jolie propriété à vendre à Rosemère ne restera pas longtemps sur le marché!

Tous les détails de cette maison ici!