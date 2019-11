Une mère endeuillée et en colère demande des comptes à la coroner

TROIS-RIVIÈRES | Une mère endeuillée a sévèrement blâmé, mercredi, le centre de thérapie où sa fille est morte d’une surdose d’opioïdes, à la conclusion de l’enquête publique du coroner sur la mort de celle-ci.

« Je suis choquée. J’ai de la peine. Je vis toutes sortes d’affaires », a laissé tomber Céline Hamel, au bord des larmes mercredi.

Photo d'archives Lyndia Hamel séjournait à la maison Carignan lorsqu’elle est morte d’une surdose.

Mme Hamel a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2016, et ne comprend pas qu’on ait laissé sa fille sortir sans supervision du centre de thérapie pour qu’elle se rende à son chevet. Elle croit que cette « erreur » a mené à son décès.

En décembre 2016, Lyndia Hamel séjournait à la maison Carignan, à Trois-Rivières, sur ordre du tribunal, parce qu’elle était accusée de vol de médicaments dans une pharmacie.

Droit de sortie

Elle a obtenu le droit à une sortie exceptionnelle pour aller voir sa mère à l’hôpital.

Deux jours lui ont alors été accordés, les 24 et 25 décembre 2016, au cours desquels elle a fait une rechute.

Pressée de questions à son retour au centre, Lyndia Hamel a admis avoir consommé. Les intervenants lui ont alors annoncé qu’elle retournerait sûrement en prison le lendemain parce qu’elle avait brisé ses engagements.

La femme de 21 ans a exprimé des propos suicidaires. Elle a été retrouvée morte dans son lit le lendemain matin.

Il y avait une seringue souillée à côté d’elle et deux sachets : l’un contenait des résidus de cocaïne, l’autre, deux comprimés, dont un de 18 mg d’Hydromorph Contin, un puissant opioïde équivalant à environ 90 mg de morphine.

Céline Hamel, la mère de la défunte, s’est fait entendre pour la première fois au tribunal mercredi, à la dernière journée de l’enquête publique de la coroner Andrée Kronström sur ce décès.

Vulnérable

« Est-ce que c’est logique d’envoyer un enfant qui est en thérapie, vulnérable, voir sa mère à l’hôpital, tout seul ? » a-t-elle lancé.

Elle estime que le risque de rechute était trop grand, vu la charge émotive des événements.

« La logique, c’est de l’accompagner. Qu’elle vienne me voir et qu’elle retourne tout de suite au centre », a-t-elle ajouté, entre la peine et la rage.

La coroner Andrée Kronström, qui a écouté plusieurs témoignages relativement à cette affaire, fera des recommandations dans son rapport, à suivre dans les mois à venir.

Plus d’employés par bénéficiaires et de meilleures formations font partie de ce qui lui a été suggéré, tout comme plus de pouvoir lors des fouilles, notamment le droit à la palpation au corps.