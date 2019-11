Une panne chaleureuse

J’imagine qu’il y en a plusieurs d’entre vous qui ont manqué de courant lors de la dernière tempête. Certains quelques minutes, beaucoup quelques heures et les plus malchanceux quelques jours.

Je fais partie des plus que chanceux qui n’ont pas eu à vivre avec ce problème. Le courant est resté actif dans ma demeure et honnêtement j’en étais très content. Difficile de ne pas l’être me direz-vous, en effet, mais en fait il y a une autre raison à mon bonheur.

Le jour de la panne, qui était par le fait même le jour de l’Halloween, mon meilleur ami et sa famille ont fait partie des moins chanceux. Il n’y avait plus de courant chez eux depuis plusieurs heures et la maison commençait à être très froide. Pour des adultes il y a toujours de façon de s’arranger mais avec une femme enceinte et une petite fille de deux ans, c’est plus compliqué.

Nous avons donc invité mon ami et sa famille à venir souper et passer l’Halloween dans notre quartier et c’est à ce moment qu’une journée qui a commencé très froide s’est terminée en soirée des plus chaleureuses.

Ma femme a mis une lasagne au four pour nourrir les convives. J’ai distribué les breuvages. On a commencé à sortir les costumes et les manteaux pour la suite des choses. Les enfants ont mangé en vitesse pour enfiler au plus vite leur déguisement. Alors que les papas s’occupaient de la cueillette avec Superman, une ballerine et un pompier, les mamans, elles, distribuaient les bonbons aux autres monstres du quartier.

Je fais une petite parenthèse ici. N’oubliez pas de rappeler à vos enfants l’importance du merci. J’ai remarqué que pour plusieurs marmots c’était quelque chose de pas nécessaire. Mais croyez-moi, jamais personne dans la vie ne vous reprochera de dire merci. Fermeture de la parenthèse.

Au retour à la maison, c’était la fête. Les enfants jouaient, mangeaient des bonbons. Mes enfants auraient passés un bel Halloween peu importe les circonstances, mais ce petit aléa de la vie a transformé une fête correcte en petit party.

Je ne dis pas que chaque panne de courant finit en fête, je ne tente pas non plus de minimiser les problèmes que ce genre de situation peut occasionner. Mais parfois une journée qui commence mal se finit très bien. Parfois, quand la froideur est au menu, c’est finalement la chaleur qui s’invite à la fête. Car sans cette panne, mon ami serait resté chez lui. Sans cette panne, ma maison n’aurait pas accueilli autant de bonheur et de rire. Cette panne a transformé une fête en moment de pur bonheur.