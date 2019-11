PATENAUDE, Thérèse

(née Trudeau)



À Magog, le 5 novembre 2019, à l'âge de, est décédée Thérèse Trudeau, de Saint-Isidore, épouse de feu Jean Patenaude.Elle était la mère de: Madeleine (Jean-Pierre Aganier), feu Roger, Pierre (Nicole Beaudin), Jocelyne (Normand Gervais) et feu Simon (Christine Gagnon), elle laisse également dans le deuil neuf petits-enfants, neuf arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces.Elle a été confiée au salon funéraireST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 10 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, le lundi 11 novembre à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église de St-Isidore-de-Laprairie.