PAQUET, Marc-Olivier



Au CHUM, le 28 octobre 2019, à l'âge de 26 ans, après la plus grande lutte de sa vie, est décédé M. Marc-Olivier Paquet, fils de Mme Sylvie Jalbert et de M. Mario Paquet (Marthe Villeneuve). Il demeurait à St-Jean-Port-Joli.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa demi-soeur Maude Paquet-Villeneuve, son amie Joanie Sirois, ses grands-parents, sa tante, ses cousines, les nombreux membres de sa grande famille maternelle et paternelle, ses amis, ses collègues de travail chez Amisco, ainsi que tous les amoureux de la musique avec qui il a partagé sa passion.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire4, CH. DU ROY OUESTST-JEAN-PORT-JOLIle samedi 9 novembre à compter de 12h45. Une liturgie de la Parole suivra à 15h45 à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées au columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye à St-Jean-Port-Joli.La famille tient à remercier chaleureusement tous les médecins spécialistes, infirmiers(ères) et préposés(es) pour leurs soins d'exception, leur dévouement et leur approche humaine. Notre profonde reconnaissance envers le Dr Marc-Jacques Dubois et le Dr Pierre-Marc Chagnon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM (département des soins intensifs) ou à la Maison des greffés Lina Cyr. Des formulaires seront disponibles au salon ou sur:www.fondationduchum.comwww.maisondesgreffes.comou messages de condoléancesTél.: 1-877-598-3093 / Téléc.: (418) 246-5115Courriel: info@deladurantaye.qc.caSite web: www.deladurantaye.qc.ca