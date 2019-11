ST. GERMAIN, Caridad



Caridad est née à Port-au-Prince, à Haïti, le 21 janvier 1941, sixième enfant d'une famille de 8 enfants.Après ses études primaires, elle est entrée au lycée des jeunes filles de Port-au-Prince où elle a terminé ses études secondaires et obtenu un baccalauréat en juillet 1966.Comme ses soeurs aînées, Solange et Emmelyne, et sa famille vivaient à Montréal, elle a décidé de les rejoindre pour des études professionnelles à l'Université de Montréal où elle a obtenu un MS en chimie.Lorsque plusieurs membres de sa famille ont déménagé aux États-Unis, Caridad a décidé de rester à Montréal où elle a travaillé comme chimiste dans plusieurs hôpitaux, le dernier étant le Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine.Caridad était passionnée par trois choses: la nourriture, les voyages et sa famille. Très préoccupée par ce que nous mettions dans notre corps, Caridad a été la première de la famille à devenir végétarienne et plus tard végétalienne. Elle a souvent essayé de convertir sa famille à ses goûts et s'était donné pour mission d'éduquer son entourage sur la santé alimentaire.Chaque fois qu'elle ne travaillait pas, Caridad voyageait. Elle rendrait visite à sa famille à New York, à Cleveland, en Floride et en Haïti. N'ayant jamais peur de voyager seule, Caridad a également visité d'autres régions des Caraïbes et plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient; ses bagages remplis à part égale de nourriture, pour maintenir son régime spécial, et de cadeaux, pour la famille et les amis. Combinant son amour du voyage, ses longues promenades et, surtout, sa foi catholique, Caridad a complété le pèlerinage Les Chemins de Saint-Jacques (Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle), de France en Espagne, à plusieurs reprises, en moyenne 25 kilomètres à pied par jour durant 30 jours.Caridad a toujours été généreuse de son temps, qu'il s'agisse de s'occuper d'un membre de la famille malade, d'aider Emmelyne ou Solange à préparer leur maison pour accueillir la famille élargie à Noël ou d'aider la génération suivante à emménager dans une maison.Précédée par ses frères Vincent, Coster et Phelder St. Germain, ainsi que ses soeurs Ghyslaine Ternier et Dre Emmelyne St. Germain Gaujean, Caridad laisse dans le deuil sa soeur Solange Dorsainvil (Hubert), son frère Wilner St. Germain (Alta) et de nombreuses nièces, neveux et amis.