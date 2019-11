Matt Niskanen à l’aise avec Therrien

«Michel nous pousse constamment et passe des messages clairs sur la façon dont il veut qu’on aborde l’attaque massive. Il aime qu’on soit créatifs pour réaliser des jeux quand on voit des ouvertures, mais il faut respecter sa structure», a expliqué celui qui s’est joint aux Flyers l’été dernier.

«Michel insiste sur le fait de ne pas se contenter de passer la rondelle comme si on refilait le problème à un autre joueur. Il tient à ce qu’on tente vraiment de faire un jeu sans accepter de se débarrasser simplement de la rondelle. Il nous incite à avoir confiance en nous, à protéger la rondelle et à patiner avec. C’est cette façon de nous rendre plus combatifs et déterminés que j’apprécie», a-t-il témoigné. D’ailleurs, entre Therrien, Vigneault et Yeo, Niskanen n’a pas mis de temps à constater que le trio, qui accumule 2468 matchs d’expérience dans le rôle d’entraîneur-chef, sait exactement où il s’en va.