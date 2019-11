Alex Anthopoulos a trop parlé

L’Association des joueurs du baseball majeur (MLBPA) a décidé de faire enquête concernant des propos qu’a tenus le directeur général des Braves d’Atlanta Alex Anthopoulos.

Lundi, le Montréalais aurait fait des commentaires qui laisseraient sous-entendre une collusion entre les formations du baseball majeur.

«Nous obtenons davantage d’informations tous les jours et nous avons le temps d’être sur la même longueur d’onde avec 27 des équipes. Évidemment, les Astros [de Houston] et les Nationals [de Washington] étaient à la Série mondiale, alors ils sont menottés. Cependant, nous avons une chance de savoir la direction que prendra les autres équipes le marché des joueurs autonomes et qui pourrait être disponible pour un échange», a avait exprimé Anthopoulos au site internet The Athletic.

Une affirmation que n’a définitivement pas appréciée le directeur exclusif de la MLBPA, Tony Clark.

«L’affirmation faite par le DG des Braves Alex Anthopoulos remet en question l’intégrité de l’ensemble du système des joueurs autonomes, a exprimé l’homme de 47 ans, mercredi, dans un communiqué de la MLBPA. La description d’une collaboration de son équipe [avec les autres formations] est flagrante et nous avons lancé une enquête à ce sujet.»

Anthopoulos n’a pas tardé à fournir une explication et des excuses pour ses propos.

«Avant les réunions des directeurs généraux, j’ai invité les équipes à explorer la possibilité de faire des échanges lors de la saison morte, a indiqué l’ancien membre des Expos dans un communiqué relayé par l’organisation des Braves. À aucun moment durant nos appels, il n’y a eu de discutions concernant un joueur autonome ou sur les intentions des Braves, et ce, dans le respect du fonctionnement du marché dans joueurs autonomes. Dans la mesure où j’aurais indiqué le contraire lors de ma disponibilité médiatique de lundi, je me suis mal exprimé et je m’excuse pour cette confusion.»