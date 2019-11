Déboires des Red Wings: «c’est frustrant» - Dylan Larkin

Seulement un mois après le début de la saison 2019-2020, les patineurs des Red Wings de Detroit sont sans réponse face aux déboires de leur équipe et l’exaspération se fait déjà sentir.

«C’est frustrant», exprimait l’attaquant Dylan Larkin au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH) après le revers de 5 à 1 des siens face aux Rangers de New York, mercredi soir.

«Appelé cela comme vous le voulez, c’est vraiment fâchant présentement, a-t-il poursuivi. C’est difficile de mettre des efforts et de trouver des réponses quand l’histoire se répète soir après soir.»

La défaite contre les Blueshirts était un quatrième échec consécutif et un 12e revers en 13 affrontements pour les Red Wings.

«Ce soir [mercredi], nous avons essayé différentes choses, différentes combinaisons sur nos trios et nos unités spéciales. J’ai l’impression que c’est une nouvelle histoire tous les soirs. Nous sommes incapables de fournir un effort soutenu pendant 60 minutes», a désespérément affirmé Larkin.

En vertu de son dossier de 4-12-1, la formation du Michigan est bonne dernière au classement général de la LNH. Elle a également encaissé le plus grand nombre de buts (68) et en a marqué le deuxième plus bas total (35). Les Red Wings sont également au dernier échelon en désavantage numérique (66,7%).

La direction de Detroit tente cependant de faire bouger les choses, elle qui a été active sur le marché des transactions. En effet, le DG Steve Yzerman a fait deux transactions dans les dernières semaines, ce qui lui a permis de mettre la main sur les attaquants Robby Fabbri et Brendan Perlini. Le premier n’a pas encore joué avec sa nouvelle équipe, tandis que le second a été blanchi de la feuille de pointage lors de ses quatre parties jouées avec sa nouvelle équipe.

«Tant que nous ne trouverons pas le moyen de jouer de la bonne façon, [gagner] la bataille des unités spéciales et de compétitionner pendant un 60 minutes complet, ce ne sera pas facile...», a conclu Larkin.