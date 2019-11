CH: attention aux jeunes Flyers

Plusieurs s’attendaient à voir les vétérans Jakub Voracek ou Claude Giroux au sommet du classement des meilleurs pointeurs des Flyers de Philadelphie. Toutefois, tel n’est pas le portrait au moment où la formation de la Pennsylvanie s’apprête à affronter le Canadien de Montréal, jeudi soir, au Wells Fargo Center.

Ce sont plutôt les attaquants Travis Konecny (15 points) et Oskar Lindblom (12 points) qui sont les meilleurs joueurs en ce début de saison pour les «Oranges». À cela s’ajoutent le défenseur Ivan Provorov (9 points) et le jeune gardien de but Carter Hart.

Après un début de saison hasardeux, la troupe d’Alain Vigneault a remporté cinq de ses huit derniers matchs et occupe le cinquième rang de la section Métropolitaine en raison de 16 points.

Le CH est également cinquième de sa section (Atlantique), avec un dossier de 8-5-2 bon pour 18 points. Cependant, les hommes de Claude Julien ont vaincu, il y a deux jours, les puissants Bruins de Boston, grâce à une performance inspirée de ses défenseurs.

Carey Price devrait être devant le filet du CH. Son vis-à-vis sera Hart.