Des Carabins décontractés

Marc-Antoine Dequoy vivra sa quatrième Coupe Dunsmore consécutive et sa dernière en carrière.

« Je suis toujours excité de participer à la Coupe Dunsmore et c’est encore plus excitant cette année parce que c’est la dernière, a raconté le demi défensif étoile des Carabins de l’Université de Montréal qui fera le saut chez les pros la saison prochaine. Je souhaite terminer ma carrière avec le gros trophée. Qui ne le souhaite pas ? »

Pas de stress

Malgré l’enjeu et les deux défaites en fin de saison contre Sherbrooke et Laval, Dequoy aime vraiment l’état d’esprit des Bleus.

« On s’amuse et j’aime énormément ça, a raconté le joueur défensif par excellence du RSEQ en 2018. On se tient ensemble. Il n’y a pas de stress. Il y a une belle énergie dans le groupe. C’est peut-être notre dernière semaine de la saison. On doit s’amuser et jouer au football. Quand je suis arrivé avec les Carabins, les vétérans nous disaient de profiter de chaque moment et c’est ça qu’on fait. Il va y avoir une grosse foule, et pour certains, il s’agira de leur dernier match à Québec. »

Spectaculaire au possible l’an dernier avec quatre interceptions pour des retours de 151 verges, dont trois qu’il a ramenées pour des touchés, et deux échappés recouverts pour 54 verges, Dequoy est moins sous les réflecteurs cette année parce que les équipes adverses craignent de lancer de son côté.

« Ce n’est pas frustrant, a assuré l’auteur de 37,5 plaqués, deux interceptions et un touché. Je suis content de ma saison. J’ai travaillé des détails. Ce fut une année enrichissante où je me suis assuré de jouer à mon niveau malgré l’adversité que nous avons rencontrée. »

« Du bon football »

Danny Maciocia est lui aussi satisfait de la prestation de son joueur étoile.

« Il y a moins de ballons qui circulaient du côté de Marc-Antoine cette année, mais il a joué du bon football et je suis très satisfait de lui, a raconté l’entraîneur-chef des Bleus. Il a amélioré énormément ses plaqués. Parce qu’il y avait moins de ballons de son côté, il était impliqué en poursuite. Il a travaillé tellement fort pour améliorer ses plaqués. C’est un aspect dont il va avoir besoin au prochain niveau où il sera aussi impliqué sur la course et pas seulement sur la passe. »

Les jambes de Paquette-Perrault mises à contribution

Danny Maciocia estime que la contribution du quart-arrière Frédéric Paquette-Perrault par la voie terrestre sera essentielle au succès des Carabins.

« Il faudra établir notre attaque au sol, mais à certains moments on va avoir besoin que Fred gagne des verges avec ses jambes dans des situations de deuxième essai et court », a expliqué l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal.

« Si on veut que notre offensive connaisse du succès, on aura besoin de courir et on ne peut pas espérer une victoire sans la contribution des jambes de notre quart-arrière. »

« Dans la bonne direction »

Lancé à froid dans la mêlée en relève à Dimitri Morand lors de la défaite à Sherbrooke, l’ancien pivot de McGill a obtenu son premier départ avec les Bleus la semaine suivante à Laval avant d’enchaîner avec un deuxième en demi-finale. Les Bleus n’ont marqué que 144 points cette saison.

« On a marqué quatre touchés à notre dernier match et c’est pourquoi je pense qu’on s’en va dans la bonne direction, a indiqué Maciocia. On a dominé la ligne de mêlée et on a été opportuniste dans la zone payante. Fred est maintenant plus à l’aise dans le système et avec les joueurs. »

L’attaque terrestre des Bleus pourra-t-elle miser sur le retour de Ryth-Jean Giraud qui a été le meilleur porteur de ballon du RSEQ cette saison avec des gains de 575 verges en 92 courses ?

« On aura la réponse à 14 h samedi. Je ne répondrai pas à la question si on a économisé Ryth-Jean contre McGill ou s’il souffrait d’une blessure plus sérieuse. »