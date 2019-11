Le mot d’ordre : du confort s’il-vous-plaît! En ce mois de novembre, on combat donc, la dépression saisonnière avec beaucoup de réconfort. On laisse donc place aux petits plaisirs de la vie : manger, boire et encore manger! D’abord, faites la découverte d’une nouvelle boulangerie qui vient tout juste de s’installer dans le quartier Villeray. Puis, profitez encore du festival MTL à Table pour vous régaler de la cuisine d’un chef célèbre et enfin, dans le confort de chez vous, faites venir la Toscane, en débouchant une bonne bouteille.

MANGER : Confort à la table d’Hakim Chajar

Photo courtoisie

Le chef vedette Hakim Chajar n’a plus sa réputation à faire. Il est un réel cordon bleu, qui se soucie réellement des trésors du terroir, du raffinement des produits d’ici et de l’explosion des saveurs. Je ne suis pas une critique culinaire, mais je sais reconnaître le travail derrière un plat. À son restaurant Miel, situé dans le quartier résidentiel de Pointe-Saint-Charles, il offre une cuisine locale, influencée parfois par ses origines du Maghreb. Et c’est en plein cœur des festivités de MTL à Table, que j’ai pu redécouvrir son talent. Pour le prix de 43 dollars, le client se régale d’un menu table d’hôte de trois services. En entrée, j’ai adoré la tarte de betterave rôties des Laurentides, garnie de labneh, pamplemousse, roquette et sumac. Au plat principal, j’ai opté pour le Loup de mer de la région de l’Estrie, servi avec artichauts, tomates confites, épinards, sauce au safran et pitas frits. Ça fondait dans la bouche! Pour les carnivores, vous avez aussi le choix de la Joue de bœuf braisée 48 heures du Québec, accompagnée d’un sauté de champignons sauvages, d’oignons cipollini caramélisés, pangrattato et assaisonnée de jus au vin rouge et truffes. Pour finir, les dents sucrées auront le choix d’un gâteau au fromage avec sablé breton, sorbet et gel d'abricot, mandarine et fraises du Québec ou d’une tarte à la lime avec gel aux petits fruits rouges et meringue citronnée. Bref, mes papilles ont sauté de joie! Il vous reste encore que quelques jours pour découvrir ce petit bijou de Montréal. (Pour réserver, rendez-vous https://mtlatable.mtl.org)

BOIRE : Un vin pour se remettre de la noirceur

Photo courtoisie

Rien de mieux qu’un bon verre de vin pour oublier le manque de soleil qui plane déjà sur la ville. On laisse donc l’astre du jour de la Toscane venir à nous, en bouteille avec le Modus de Ruffino, qui veut dire du latin « méthode ». Ce vin que l’on décrit comme un Super Toscan reste accessible à tous, même aux palais plus fragiles, comme le mien, qui préfère la délicatesse du Pinot noir. En fait, le Modus est composé de trois cépages différents : Sangiovese, Cabernet Sauvignon et le Merlot. Ce mariage donne un vin corsé avec des tanins souples. En bouche, on savoure des notes de cerises, de fraises et de prunes, suivis d’une finale de vanille et d’essence de petits fruits rouges. À noter que le Modus peut être savouré seul, mais qu’il peut être accompagné de mets réconfortants, tels que les pâtes avec sauce bolognaise, l’osso bucco ou encore des fromages âgés. (Disponible à la SAQ à 28,60$)

SORTIR : Le réconfort de l’odeur du pain à la Boulangerie Jarry

Photo courtoisie

Oh mon Dieu, l’odeur alléchante d’un pain au four est la chose la plus réconfortante qui soit! La nouvelle adresse Boulangerie Jarry vient de voir le jour et c’est dans ce décor rustique et chaleureux, qu’on peut se procurer pains, cafés et croissants! Tout est évidemment fait maison et le propriétaire Dominique Gauvrit, encourage les produits et les artisans locaux. Situé dans une ancienne banque, la boulangerie artisanale de 2700 pieds carrés dispose d’une quarantaine de places assises, pour les clients qui désirent manger sur place. Au menu : tout est bon pour le cœur et non pour les fesses! Plus sérieusement, on retrouve une grande variété de pains classiques comme originaux, tels que le pain aux abricots, aux pacanes ou encore à la cardamome. Faites-vous également plaisir au comptoir de viennoiseries et des décadentes pâtisseries! (380 rue Jarry Est, Montréal)