Du renfort attendu chez les Remparts

« Je me sens beaucoup mieux. Ça ressemblait plus à une blessure aux yeux [qu’à une commotion]. C’est dur à expliquer. Ça avait un lien avec le muscle entre les yeux, selon ce que Steve [Bélanger, le thérapeute sportif] et le docteur m’ont dit. Ils voulaient me donner le temps de guérir correctement. J’en avais besoin », a déclaré le centre néo-écossais au sortir de la glace, jeudi, où il avait troqué le chandail vert réservé aux blessés pour celui de couleur noire.