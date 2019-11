Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Bon Enfant

La formation Bon Enfant, réunissant les membres Daphné Brissette, Guillaume Chiasson, Étienne Côté, Mélissa Fortin et Alex Burger, lançait le 1er novembre son premier album éponyme. Le groupe propose un son folk-rock, jumelé à des rythmes pop et des textes bien québécois, dans un premier opus aux arrangements toujours raffinés et colorés. Le groupe sera en spectacle à Montréal au Ministère le 23 novembre prochain.

Disponible depuis le 1er novembre

Je sors :

Lancement

Made Me Feel - Fabrikate

La formation néo-disco soul Fabrikate présentera ce soir son tout nouvel album intitulé « Made Me Feel» à travers un spectacle-lancement prévu au Velvet - Auberge St-Gabriel. Le groupe propose un son résolument très dansant, bien disco. L’album sera disponible à partir du 8 novembre.

Ce soir à partir de 22h au Velvet - Auberge St-Gabriel, 426 rue Saint-Gabriel

Exposition

Galerie Heffel

La Galerie Heffel de Montréal présentera ce soir et ce jusqu’au samedi 9 novembre une centaine d’oeuvres d’art qui seront ensuite mises aux enchères le 20 novembre prochain. Parmi elles, sera exposé le tableau «Femme au chapeau» de Pablo Picasso, jamais présenté au Canada auparavant.

Aujourd’hui de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, 1840 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Portrait de la jeune fille en feu

Dans le cadre du festival Cinemania et en guise de film d’ouverture, «Portrait de la jeune fille en feu», de la réalisatrice Céline Sciamma, sera présenté ce soir. Le long métrage de 120 minutes met en scène la relation entre Marianne, une artiste bretonne du 18e siècle, qui a la responsabilité de réaliser le portrait de mariage d’Héloïse. Cela dit, cette dernière résiste, tout autant au portrait qu’à son mariage.

Ce soir à 19h30 au Cinéma Imperial, 1430 rue de Bleury

Spectacle

The Kingdom Choir

Reconnu notamment pour sa performance lors du mariage royal du Prince Harry et de Meghan Markle, l’ensemble «The Kingdom Choir» de Londres sera exceptionnellement de passage à Montréal pour y présenter un spectacle à la Maison symphonique de la Place des Arts. La chorale a été fondé en 1994 par Karen Gibson, une chef d’orchestre régulièrement primée en plus d’avoir dirigée plusieurs chorales gospel partout au Royaume-Uni.

Ce soir à 20h à la Maison symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

Lancement

Sunny Duval

Présenté dans le cadre du Festival Coup de cœur francophone, l’auteur-compositeur-interprète Sunny Duval proposera à travers un spectacle-lancement son sixième album en carrière intitulé «Florida Champagne», un album qu’il a composé en hommage à son arrière-grand-mère ainsi qu'à l’ensemble des femmes qui ont contribué à façonner le continent. L’artiste propose un son qui mélange pop, rock, reggae et dance.

Ce soir à 20h au Verre Bouteille, 2112 Mont-Royal Est

Je reste :

Album

Jazz engagé - Chocolat

Le groupe Chocolat lance cet automne un album double intitulé «Jazz engagé» à travers lequel les influences et les textures sont toutes aussi multiples que bien assumées. L’album a été enregistré dans cinq studios différents avec autant de coréalisateurs.

Disponible depuis le 1er novembre

Livre

Le temps d’une photo

Le photographe et auteur Sébastien Raymond propose ici un essai intitulé «Le temps d’une photo» à travers lequel il réfléchit à l'utilisation que l’on fait aujourd’hui de la photo et à l’impact qu’a pu avoir l’arrivée du numérique.

En librairie depuis le 5 novembre

Livre

Partir pour raconter

La journaliste Michèle Ouimet livre ici à travers son livre «Partir pour raconter» un condensé de l’expérience qu’elle a acquise tout au long de sa carrière à l’étranger, alors qu’elle a couvert plusieurs conflits armés, voyageant du Rwanda à l’Arabie saoudite, en passant par l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan et plusieurs autres régions du monde.

En librairie depuis le 5 novembre