Joueurs autonomes : Russell Martin a de la compétition

Une vingtaine de receveurs du baseball majeur, dont le Québécois Russell Martin, profitent du statut de joueur autonome au terme de cette saison 2019.

Si Martin souhaite bel et bien prolonger sa carrière, force est d’admettre que la compétition est féroce chez les joueurs évoluant à sa position. Voici sept receveurs de premier plan qui peuvent offrir leurs services à l’une ou l’autre des équipes :

1 - Yasmani Grandal

Le Cubain Yasmani Grandal, qui a disputé la récente saison avec les Brewers de Milwaukee, est sans aucun doute le receveur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes. Pour cause, il a notamment frappé 26 doubles et 28 circuits avec les Brewers. De plus, il est encore jeune, célébrant son 31e anniversaire de naissance ce vendredi.

2 - Robinson Chirinos

À 35 ans, Robinson Chirinos est maintenant un joueur bien établi dans le baseball majeur, lui qui a notamment démontré de belles choses avec les Astros de Houston en 2019. Le Vénézuélien a précédemment évolué avec les Rangers du Texas, de 2013 à 2018.

3 - Travis d’Arnaud

Le receveur américain Travis d’Arnaud, 30 ans, a porté principalement les couleurs des Rays de Tampa Bay au cours de la dernière saison. En 92 parties avec cette formation, il a frappé 16 circuits et totalisé 67 points produits.

4 - Martin Maldonado

Originaire de Porto Rico, Martin Maldonado est à la recherche d’une nouvelle équipe. En 2019, il a évolué pour trois différents clubs : les Royals de Kansas City, les Cubs de Chicago et les Astros de Houston.

5 - Jonathan Lucroy

L’Américain Jonathan Lucroy a participé à 101 matchs lors de la saison 2019, avec les Angels de Los Angeles et les Cubs. Moins efficace qu’à ses belles années au bâton, il demeure un joueur d'expérience derrière le marbre.

6 - Jason Castro

L’excellence de Mitch Garver chez les Twins du Minnesota a contraint le receveur Jason Castro à occuper un rôle de second plan en 2019. Il devrait toutefois se servir de son autonomie pour redevenir un joueur régulier.

7 - Francisco Cervelli

Les meilleures années de Francisco Cervelli semblent derrière lui. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, le Vénézuélien était en mesure d’apporter sa contribution en attaque dans l’uniforme des Pirates de Pittsburgh. Il a conclu la dernière saison chez les Braves d’Atlanta.

Pour compléter le portrait, voici les noms de tous les autres receveurs profitant de leur autonomie : Alex Avila, Drew Butera, Welington Castillo, Yan Gomes, Bryan Holaday, Nick Hundley, Chris Iannetta, René Rivera, Austin Romine, Stephen Vogt et Matt Wieters.