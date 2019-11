Au lendemain de l’attaque qui a fait qui a fait 37 morts et 60 blessés, la minière québécoise Semafo suspend ses activités à la mine Boungou.

Dans un communiqué de presse, Benoit Desormeaux, président et chef de la direction de l'entreprise, a tenu à offrir ses condoléances. «Nous sommes dévastés par cette attaque sans précédent. Nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances aux familles et aux collègues des victimes. Notre priorité est leur sécurité et leur bien-être.»

La compagnie assure poursuivre sa collaboration avec les autorités pour la sécurité et le bien-être de tous les intervenants.