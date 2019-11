La valeur du Centre Bell a fondu de 100 millions $ en six ans

La valeur du domicile du Canadien de Montréal a diminué de plus de 100 millions $ en six ans, a rapporté jeudi le quotidien «The Gazette».

Le Centre Bell est évalué à 167,1 millions $, soit 13 % de moins qu’en 2018, malgré la présence de plusieurs nouvelles tours résidentielles de luxe qui ont poussé dans les environs de l’amphithéâtre de la famille Molson.

Il y a six ans, en 2013, l’édifice appartenant au Groupe CH, aussi propriétaire de l’équipe de hockey, valait 276,5 millions $. Ce montant ne tient pas compte de la valeur des stationnements intérieurs, selon le quotidien.

Le Groupe CH, précise «The Gazette», paie presque 4 millions $ de moins par année en impôts fonciers par rapport à 2013, et la diminution de 13 % en un an de la valeur du Centre Bell fait en sorte que les propriétaires pourraient débourser encore moins en 2020.

En 2019, le Groupe CH a dû payer 7 millions $ d’impôts fonciers à la Ville de Montréal, avec qui les propriétaires de l’équipe ont souvent eu maille à partir concernant justement les impôts fonciers.

Rappelons que le magazine «Forbes» classe le Canadien de Montréal au troisième rang des équipes dont la valeur est la plus importante au sein de la Ligue nationale de hockey, soit 1,3 milliard $ US en décembre 2018 (environ 1,7 milliard $ CAN).

La famille Molson, à qui appartient le Groupe CH, a payé 575 millions $ US (environ 758 millions $ CAN) en 2009 pour redevenir propriétaire du Canadien de Montréal, du Centre Bell et d’evenko.