L'attaquant des Jets Bryan Little s'est perforé un tympan contre les Devils

Blessé sérieusement pendant le match de mardi contre les Devils du New Jersey, l’attaquant des Jets de Winnipeg Bryan Little a subi une perforation d’un tympan, a révélé jeudi son entraîneur-chef Paul Maurice.

Sans surprise, le nom du joueur d’expérience a été placé sur la liste des éclopés et la date de son retour au jeu demeure indéterminée. Maurice a précisé aux médias que le hockeyeur est aux prises avec des vertiges et «qu’un côté de sa tête est plus gros que l’autre». Little reste toutefois dans un bon état d’esprit, a-t-il ajouté.

Le porte-couleurs des Jets a été atteint près de l’oreille par un lancer frappé de son coéquipier Nikolaj Ehlers. De 25 à 30 points de suture ont été requis pour refermer la lacération. Le patineur de 31 ans a passé la nuit suivant la partie à l’hôpital.

Au cours d’un duel préparatoire, Little avait subi une commotion cérébrale lui ayant fait manquer le début de la saison.

Autre blessé de guerre

Par ailleurs, les Jets devront aussi se passer de l’ailier Gabriel Bourque, qui ratera un mois d’activités à cause d’une blessure au bas du corps. Maurice a confirmé le tout au quotidien Winnipeg Free Press.

Le natif de Rimouski a obtenu trois points en 16 affrontements cette saison, lui qui n'a joué qu’un peu plus de six minutes, mardi.