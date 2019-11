L’avenir est à celui qui s’amende

J’ai lu avec intérêt le poème publié ce matin, écrit par un individu incarcéré dans un pénitencier fédéral. Jean-Pierre racontait de façon un peu ésotérique, son parcours de vie en dedans. Les mots ennui, solitude, peine, larmes et désespoir jalonnaient son texte.

Depuis les 7 années qu’il est un prisonnier de l’état, on voit qu’il a évolué, et que la rage de s’être fait prendre un jour, a fait place à une certaine paix. Non pas une paix pour s’être fait prendre, mais une paix pour avoir compris ce que c’était que de mener une vie normale. Une vie vers laquelle il a l’intention de se tourner à sa sortie, prévue prochainement.

Après avoir tout essayé, au point même de se brûler les ailes, il reconnaît que le bonheur de recommencer à zéro le tente désormais. La vie en dedans lui aura donc servi. C’est ce que je lui souhaite au max car c’est ce que j’ai véci. Ce n’est pas facile de revenir à la normale mais c’est atteignable puisque j’y suis arrivé.

Un ex-détenu

Merci de ce témoignage d’encouragement de la part de ce qu’on pourrait appeler « un pair dans l’adversité ». Une autre lectrice lui dit : « Bravo Jean-Pierre pour ce merveilleux cheminement. Dans ton prochain bout de vie, je te souhaite tout l’amour qui t’a manqué. Tu seras dans mes prières et je suis certaine que tu deviendras un très bon citoyen. »