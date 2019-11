Le Canada souhaite-t-il notre départ ?

Selon un texte du National Post qui a été publié cet après-midi, si le Québec continue d'attaquer les minorités et les étrangers comme il le fait présentement, sa présence au sein de la fédération canadienne représente un plus grand danger que s'il quittait !

Bref, nous sommes tellement xénophobes, racistes et ignorants qu'il vaut mieux que l'on quitte le pays !

Selon le National Post, l'idée de fournir des services uniquement en français aux nouveaux arrivants est la dernière d'une série d'attaques visant les minorités...

Coudonc, le Canada va-t-il nous sacrer dehors avant que nous ayions le temps d'organiser une troisième référendum ?

Sommes-nous si épouvantables ?

Titre du texte du National Post : " Latest trial balloon from Quebec is another attack on minority rights... At this point, allowing Quebec to proceed on its current course is a bigger threat to the Canadian federation than the prospect of it leaving ever was... "