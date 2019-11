Le Montréalais Chris Boucher pourrait devenir le 6e joueur des Raptors après la blessure de Patrick McCaw

L’entraîneur-chef des Raptors de Toronto, Nick Nurse, cherche un remplaçant à Patrick McCaw dans sa formation et le Montréalais Chris Boucher a été identifié comme l’un des athlètes qui pourraient remplir cette mission.

McCaw était régulièrement le premier des remplaçants envoyés dans la mêlée par le pilote de 52 ans. Il sera cependant absent pour une période d’au moins quatre semaines.

«J’adore son intelligence et tout ce qu’il fait. Il réussit toujours à faire quelque chose, a indiqué Nurse au sujet de McCaw, mercredi, au réseau Sportsnet. Donc, nous devons trouver quelqu’un qui va prendre sa place et pour un petit bout de temps.»

Après avoir dit cela, l’entraîneur des Raptors a identifié trois basketteurs qui doivent saisir cette opportunité, tout en indiquant sa préférence.

«Je dirais que je penche pour Terence [Davis] pour plusieurs raisons, a-t-il affirmé. Il a besoin de temps et d'entraînements. Il fait des erreurs, mais aussi de bonnes choses. Je m’attends de lui, de Matt [Thomas] et de Chris [Boucher] - ces trois joueurs sont les premiers qui me viennent en tête - qu’ils obtiennent davantage de temps de jeu, au lieu des deux, trois ou quatre minutes qu’ils ont présentement.»

Après l’affrontement de mercredi, un gain de 124 à 120 contre les Kings de Sacramento, Nurse était satisfait de son trio, sans plus.

«J’ai trouvé qu’il était correct, a-t-il exprimé. Il n’était pas incroyable. [...] Au moins, ce groupe nous a aidés ce soir.»

Contre les Kings, Boucher a été utilisé pendant un peu plus de cinq minutes, ce qui fait de lui le joueur qui a passé le moins de temps sur le terrain. Il a réalisé un bloc et inscrit une mention d’assistance.

Toujours d'après Sportsnet, le Québécois aura cependant encore bien des occasions de se faire valoir, foi de Nurse.