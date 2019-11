Le pourquoi de la transaction Blues-Wings

Plusieurs observateurs et partisans de hockey ont sourcillé en prenant connaissance de la transaction conclue par les Blues et les Red Wings de Detroit, mercredi soir. Cependant, à St. Louis, le départ de l’attaquant Robby Fabbri était souhaité par celui-ci, aux dires du directeur général Doug Armstrong.

Selon le quotidien «St. Louis Post-Dispatch», le hockeyeur de 23 ans avait exigé un échange l’été dernier. Retranché pour une cinquième partie consécutive lors du duel opposant les Blues aux Oilers à Edmonton, il a appris la nouvelle de son passage aux Wings à la fin du match.

«Je lui avais dit d’être patient. Ensuite, nous avons discuté avant notre séjour à l’étranger, tout en lui mentionnant que j’allais regarder ce que je peux faire si les choses ne changeaient pas, a expliqué Armstrong au journal. Notre club jouait bien et il n’avait pas de temps de glace. Donc, j’ai essayé de l’aider et nous avons pu lui trouver une solution à Detroit. Cela a pris un peu de temps, mais je suis vraiment heureux pour lui, car il aura une excellente opportunité.»

À l’écart

Fabbri a joué seulement neuf rencontres cette saison, étant limité à un but. Le choix de premier tour, le 21e au total, des Blues en 2014 doit obtenir davantage d’occasions pour développer ses habiletés. Pourtant, la blessure à l’épaule de Vladimir Tarasenko aurait pu lui permettre d’accumuler les minutes de jeu, mais ce ne fut pas le cas. Il a pris le chemin de Detroit, tandis que Jacob de la Rose s’est dirigé vers St. Louis.

«Il a manqué presque une demi-année, puis une saison complète, a souligné le DG à propos de Fabbri, souvent ennuyé par des problèmes au genou. Il est revenu l’an dernier et a totalisé 30 matchs. Il doit jouer, il en est rendu là. Lors de sa rééducation, il a accompli un travail incroyable, mais notre club a bien fait et notre instructeur [Craig Berube] mise sur le groupe ayant connu du succès. C’est difficile pour certains de faire leur place à l’intérieur de celui-ci et je comprends cela.»

Une transaction qui risque de hanter Blues

Les Blues de St. Louis, qui avaient échangé Robby Fabbri la veille après que celui-ci eut été retranché plusieurs fois, devront se passer du vétéran Alexander Steen pour au moins un mois, ont-ils révélé jeudi.

Steen a subi une entorse à la cheville gauche pendant la rencontre de mercredi face aux Oilers d’Edmonton. Il a heurté Alex Chiasson tard en deuxième période et a dû obtenir de l’aide pour retourner au vestiaire. Son cas sera réévalué dans quatre semaines environ. Cette saison, il a inscrit cinq mentions d’aide en 17 parties.

Les champions en titre avaient envoyé Fabbri aux Red Wings de Detroit en retour de Jacob de la Rose après la partie. L’ex-joueur des Blues a totalisé neuf matchs en 2019-2020.