Les coups de cœur de Denis Bouchard

Après avoir joué plusieurs rôles au petit écran (Lance et compte, Toute la vérité ou encore Annie et ses hommes) et au grand écran (La petite reine et Les matins infidèles), Denis Bouchard est non seulement un comédien d’expérience, mais il est aussi metteur en scène. Sa dernière pièce, Le dernier sacrement, qui a attiré plus de 25 000 spectateurs, sera jouée pour une dernière fois à Montréal, au Théâtre Outremont, le 29 novembre prochain. Amoureux de culture et de gastronomie, il partage avec nous ses adresses coups de cœur, un peu partout en ville.

Photo tirée de Facebook, Le Mousso Le Mousso. Ce restaurant est un incontournable pour moi. Je trouve fantastique de me lancer dans une expé­rience gastronomique. À chacune de mes visites, je ne regarde même pas le menu, je me laisse guider par le serveur et le chef qui me présentent un plat après l’autre ! Je leur donne littéralement carte blanche : de huit à neuf plats avec accords mets-vins. C’est un endroit complètement créatif ! Et là, tu manges longtemps !

L’ENDROIT OÙ PRENDRE UN VERRE ?

Photo tirée de Facebook, Le Food Klub Photo tirée de Facebook, Agrikol Le Food Klüb, qui est un restaurant lounge, sur le boulevard Saint-Laurent. Ce restaurant haïtien est certainement le meilleur en ville ! Je ne peux m’empêcher de commander l’assiette de lambi ! Ce fruit de mer est extraordinairement bien apprêté dans ce restaurant ! D’autre part, je ne peux passer à côté des acras de morue qui sont tout simplement délicieux ! C’est extraordinaire ! On accompagne le tout d’un bon petit punch ! Il y a aussi le bar Agrikol. Ce bar haïtien est mon endroit préféré pour prendre un verre et relaxer entre amis ! On y sert le meilleur ti-punch de Montréal, qui est un cocktail à base de rhum et de sirop de canne.

L’ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE ?

J’adore les promenades dans le bois. Je suis un amoureux de la nature. J’adore les arbres, j’ai lu un livre, La Vie secrète des arbres, cela a changé ma vision sur les arbres. Un arbre vit 1000 ans et je me suis mis à les observer et à comprendre le fonctionnement des forêts. J’ai découvert un monde ! Rien ne me détend autant que de regarder les arbres, entendre les chants des oiseaux, écouter le calme de la nature. J’ai une maison dans les Cantons de l’Est, mon petit havre de paix ! Je ne me tanne pas d’aller là-bas !

L’ADRESSE SECRÈTE À DÉCOUVRIR ?

Photo tirée de Facebook, Yannick Fromagerie Pour les amoureux de fromages, il faut absolument découvrir la fromagerie Yannick, sur l’avenue Bernard dans Outremont. C’est un tout petit commerce, mais ô combien sympathique ! La quantité de produits est incommensurable ! On y trouve des fromages d’ici et d’ailleurs. Tout le monde y trouve son compte ! Ils affinent leurs propres fromages. Tu rentres là-dedans et tu deviens fou ! J’ai fait plusieurs découvertes ! Je suis toujours aussi impressionné ! Pour moi, c’est le paradis des fromages.

L’ÉVÉNEMENT CULTUREL LE PLUS COURU ?

Photo courtoisie Kevin Bacon Hervieux Cette année, j’ai découvert le festival autochtone Innu Nikamu. Cela fait 35 ans que ce festival existe. Ce sont les meilleurs groupes autochtones qui s’y réunissent. C’est un monde dans un monde. Il y a des concerts, en début de soirée à l’extérieur. C’est très impressionnant. C’est un festival de musiques autochtones qui regroupe toutes les nations. C’est grâce à Florent Volent que j’ai découvert ce magnifique rendez-vous culturel. C’est un monde qu’on ne connaît pas, mais qui gagne tellement à être plus connu ! Festivités, chants et joie sont au rendez-vous !

QUE POSSÈDE MONTRÉAL QUE LES AUTRES VILLES N’ONT PAS ?

Montréal est certainement l’une des villes les plus diversifiées de la planète ! Pas besoin de faire le tour du monde pour voyager et découvrir, à elle seule, Montréal regroupe des restaurants, des spectacles, des marchés, des commerces de toutes les cultures ! Autrement dit, Montréal est une ville complètement ouverte sur le monde ! Prenez le métro au lieu de prendre l’avion !

UN MOT POUR DÉCRIRE MONTRÉAL ?