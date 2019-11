Ni infaillible ni invincible

Après avoir subi un barrage bétonné de critiques contre sa réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, opérait mercredi matin un rare recul. Il annonçait l’ajout d’une clause de droits acquis pour les étudiants et travailleurs étrangers déjà installés au Québec.

Ceux-là pourront continuer à se prévaloir du PEQ d’avant la réforme et de sa voie rapide vers un Certificat de sélection du Québec et une résidence permanente. Bravo pour la décision. Le recul n’est cependant que partiel. Des problèmes de fond subsistent.

Imposée par le ministre, la liste des 218 domaines admissibles d’étude pour le PEQ est viciée. Revaloriser les diplômes de métiers est une bonne idée. À l’opposé, l’exclusion troublante des sciences humaines et des études universitaires supérieures trahit une vision déconnectée de la diversité pourtant essentielle à toute société avancée.

Sur le plan politique, qu’en est-il ? Cet épisode servira-t-il ou non de leçon au gouvernement ? Sa tendance récente à bulldozer ses dossiers lui vaut déjà d’être vilipendé pour son manque d’empathie. On le qualifie aussi d’« autoritaire » et d’« amateur ». Gare au syndrome Gaétan Barrette !