Quand l’équilibre mental tient à la médication

Ce matin, Paul Lefort M.D. soulignait l’importance, pour les personnes atteintes d’une maladie mentale, de ne jamais cesser de prendre leur médication sous aucun prétexte pour ne pas ruiner l’équilibre que celle-ci leur procure. Il appuyait par son propos une réponse que tu avais donnée à une mère qui pensait que son fils, soigné pour une schizophrénie légère, pouvait cesser sa médication, vu qu’il allait bien.

La semaine dernière, j’ai rencontré un ami que je n’avais pas vu depuis longtemps. Son fils est schizophrène et depuis que les médecins avaient réussi à bien doser ses médicaments, il se portait très bien. Une amie à lui, naturopathe, est venue lui mettre dans la tête qu’elle pouvait traiter son fils avec des produits naturels. Ce qu’il commença par réfuter.

Mais comme ce genre de personne se prend souvent pour Dieu, elle a réussi à le convaincre d’abandonner la médication pour son fils. Et bien il me racontait que moins de deux mois après, son fils pétait les plombs. Il était devenu agressif et fessait sur son père au point que ce dernier fut obligé d’appeler la police pour le contenir. Cette attitude impulsive, agressive et imprévisible, était normale, puisque plus aucune substance ne venait réguler le fonctionnement de son cerveau.

Devant le comportement super agressif de ce garçon, les policiers l’ont emmené derrière les barreaux et l’ont soumis à un suivi psychiatrique. Ce père nourri une peine immense pour avoir fait subir ça à son fils. C’était payer bien cher pour rêver à un peu plus de bonheur pour lui. Mais la leçon est enregistrée à jamais. Quel parent ne rêve pas de voir son enfant schizophrène mener une vie équilibrée? Alors quand on l’atteint, n’y touchons plus de grâce!

Ginette

On ne le répètera jamais assez : un médicament prescrit, on ne doit cesser de le prendre qu’avec l’accord de son médecin traitant. Mais j’aime bien vous voir signaler qu’un parent qui sait son enfant condamné à être médicamenté toute sa vie pour fonctionner correctement en société, peut être tenté par les solutions alternatives ou miraculeuses proposées des thérapeutes de tous ordres. Il y a tant de supposés connaisseurs qui s’opposent par principe, mais sans rien n’y connaître, aux médicaments chimiques, alors qu’une chimie du cerveau déréglée ne peut être régulée par autre chose que des produits chimiques adéquats.