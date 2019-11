Qui saura se lever en finale de la MLS?

Après plusieurs surprises dans les rondes éliminatoires précédentes, la saison 2019 de la Major League Soccer (MLS) se conclura dimanche avec une reprise des finales 2016 et 2017, lorsque les Sounders de Seattle affronteront le Toronto FC.

Contrairement aux deux confrontations antérieures, le duel aura lieu cette fois à Seattle. La formation de l’Ouest américain avait battu le TFC au rendez-vous de 2016, avant que celui-ci ne prenne sa revanche un an plus tard.

Voici quatre éléments à surveiller lors de ce duel à finir.

Alejandro Pozuelo

Depuis son arrivée en mars, l’Espagnol Alejandro Pozuelo a complètement transformé l’attaque du club torontois, bien penaude en 2018 malgré la présence de Sebastian Giovinco. Pozuelo a participé au tiers des buts du Toronto FC en MLS cette saison.

En l’absence de l’attaquant Jozy Altidore, blessé, c’est Pozuelo qui a été placé en pointe, lui qui évolue davantage en tant que milieu offensif. À cette position, Pozuelo a marqué deux fois contre le New York City FC, mais a été silencieux lors des deux autres duels de série qu’ont joués les hommes de Greg Vanney.

Heureusement pour lui, Toronto compte sur une attaque variée et les milieux de terrain ont su prendre le relais de ce côté.

La charnière centrale des «Reds»

Lors des duels d’après-saison, Vanney a été contraint de faire confiance à Laurent Ciman et Chris Mavinga à la position de défenseurs centraux. Si Mavinga semble indélogeable, l’entraîneur n’a pas beaucoup fait appel à Ciman cette saison, en partie à cause de l’arrivée en juillet du vétéran Omar Gonzalez.

Cependant, Gonzalez a raté tous les duels de séries à cause d’une blessure à une jambe et l’ancien de l’Impact de Montréal a été très solide lorsque jumelé avec Mavinga. La défense de Toronto n'a accordé que trois buts pendant cette séquence.

Vanney devra désormais choisir s’il veut continuer avec sa formule gagnante ou insérer Gonzalez, une véritable tour de 6 pi et 5 po, dans sa formation face aux Sounders.

Nicolas Lodeiro

Après une saison régulière plus ordinaire, l’Uruguayen Nicolas Lodeiro s’est levé lors des matchs à élimination directe et est actuellement le joueur le plus important des Sounders. En trois rencontres, Lodeiro a marqué deux fois, en plus de fournir trois passes décisives.

Contre le Los Angeles FC, le Real Salt Lake et le FC Dallas, le milieu de terrain a été la bougie d’allumage, montrant une très belle collaboration avec ses attaquants Raul Ruidiaz et Jordan Morris.

Le capitaine de Seattle a reçu tout le crédit de l’impensable victoire des siens face au LAFC et sera en confiance au CenturyLink Field.

Stefan Frei

Le gardien de but Stefan Frei a été nommé joueur par excellence de la finale de la Coupe MLS de 2016. Le plus ironique est que le gardien d’origine suisse jouait contre son ancien club.

Frei voudra assurément répéter ses exploits de la finale d’il y a trois ans, lorsqu’il n’avait rien donné au BMO Field. Dans les présentes séries, il n’a accordé que quatre buts en trois rencontres, faisant tout de même face à Carlos Vela en finale de l’Association de l’Ouest.

-La finale de la MLS entre le Toronto FC et les Sounders sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports dimanche. La rencontre s’amorcera à 15 h, heure de l’Est.