Réforme de l’immigration: sans alliés, Legault se tourne vers Facebook

François Legault a fait fi des nombreuses critiques de sa réforme de l’immigration jeudi, se tournant plutôt vers sa page Facebook pour y trouver des appuis dans la population.

«Je pense que si vous regardez sur mon Facebook, par exemple, je dirais que 90 % des gens sont d’accord avec ce que nous faisons. C’est bon pour les Québécois d’avoir plus de gens en ligne avec nos besoins», a commenté, en anglais, le premier ministre caquiste avant d’entrer à la période de questions.

Du même souffle, M. Legault a rejeté les nombreuses critiques qui lui sont adressées par la communauté d’affaires et les dirigeants de cégeps et d’universités. Son gouvernement est sur le grill depuis le début de la semaine pour sa réforme du Programme de l’expérience québécoise, qui prévoit que, désormais, seuls les étudiants et travailleurs temporaires étrangers qui sont dans des domaines d’étude ciblés par le gouvernement pourront obtenir rapidement leur résidence permanente.

«C’est sûr que les recteurs et les cégeps sont financés par étudiants. Donc, les étudiants qui sont dans des domaines où il n’y a pas de besoins, ça rapporte quand même [du financement]», a répliqué le premier ministre aux recteurs et directeurs généraux qui craignent de perdre d’importantes cohortes d’étudiants internationaux.

Quant au président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, le premier ministre Legault réfute ses arguments. «C’est sûr que Michel, ce qu’il veut, c’est le plus de main-d’œuvre possible. C’est un jeu d’offre et de demande: plus il y a de main-d’œuvre au Québec, plus on peut garder les salaires bas, plus on est capables de trouver des employés à 12$, 15$ de l’heure», souligne M. Legault.

