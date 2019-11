Tests de vélos sur le pont Jacques-Cartier cet hiver

Des cyclistes bénévoles rouleront sur le pont Jacques-Cartier cet hiver dans le cadre d’une simulation d’exploitation hivernale.

La société d’État Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) veut raffiner ses protocoles d’entretien, de surveillance et de communications en conditions réelles pour évaluer le niveau de service qui pourrait être offert sur cette piste en hiver et les coûts qui y seraient reliés. Actuellement, la piste multifonctionnelle est fermée à la fin de l’automne.

Des cyclistes volontaires emprunteront donc la piste plusieurs fois par semaine durant les mois froids, alors que diverses techniques de déneigement et des produits déglaçants seront testés par PJCCI.

Le tout sera fait en collaboration avec Vélo Québec et le Réseau de transport de Longueuil, qui mettra en place la navette VéloBus Jacques-Cartier pour les cyclistes qui ne pourront pas traverser le pont cet hiver.

Les cyclistes qui souhaitent participer à cette simulation peuvent communiquer avec PJCCI à communications@pjcci.ca, avant le 22 novembre prochain.