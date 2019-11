Tiger Woods se choisit lui-même pour la Coupe des Présidents

En vue de la Coupe des Présidents, le capitaine des États-Unis Tiger Woods a choisi Tony Finau, Patrick Reed, Gary Woodland et ... lui-même, jeudi, lors du dévoilement final des équipes du tournoi.

«En tant que capitaine, je vais choisir Tiger Woods pour compléter mon équipe, a-t-il dit lors d’une vidéo en direct sur le compte Twitter de l’événement. Il a participé à quoi? Neuf coupes? Il a été en Australie deux fois. [...] Je trouve ça intéressant de parler de moi à la troisième personne.»

La Coupe des Présidents est une compétition qui se déroule aux deux ans et qui regroupe 12 joueurs des États-Unis et 12 joueurs internationaux, en plus de deux capitaines, qui ne disputent aucune ronde.

Woods a donc dérogé à cette règle en se choisissant lui-même, mais cela n’aura pas d’impact sur le déroulement de l'événement. Le golfeur de 43 ans pilote son pays lors de ce tournoi pour la première fois. Les Américains sont invaincus depuis l’édition de l’an 2000.

Par ailleurs, le capitaine de la formation internationale, le Sud-Africain Ernie Els, a choisi le Canadien Adam Hadwin dans sa formation. L’Australien Jason Day, le Sud-Coréen Sungjae Im et le Chilien Joaquin Niemann sont les autres choix du capitaine et complètent le contingent international.

La Coupe des Présidents aura lieu du 9 au 15 décembre prochain au Royal Melbourne Golf Club, en Australie.