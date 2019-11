Tom Steyer a-t-il tenté d'acheter des appuis en Iowa?

Tom Steyer est ce milliardaire démocrate qui a longtemps financé des campagnes électorales. Après une longue hésitation, il a décidé de sauter dans la mêlée et il espère devenir le candidat démocrate pour la présidentielle 2020.

La nouvelle que je rapporte circule depuis quelques heures déjà (lancée d’abord par Associated Press), mais j’attendais que plus de médias américains sérieux s’y intéressent avant de la relayer.

Un membre de l’équipe du milliardaire aurait tenté d’acheter l'appui de politiciens de l’Iowa. Si l’information est confirmée, l’équipe de Steyer aurait enfreint la loi électorale.

Le coup serait particulièrement dur à encaisser pour celui qui attaque sans relâche le président. Il a déjà dépensé une fortune pour dénoncer les agissements de Donald Trump et il souhaite une procédure de destitution depuis presque deux ans.

Outre les retombées sur sa campagne et sa réputation, un aveu de culpabilité discréditerait une fois de plus la classe politique et nourrirait le cynisme de ceux et celles qui sont convaincus que tous les politiciens se ressemblent. Vous imaginez les prochaines lignes d’attaque du président Trump et de ses partisans?

À cette possible infraction à la loi électorale s’ajoute un autre épisode troublant relié à l’équipe de Steyer. Cette fois, ce serait un membre de son équipe en Caroline du Sud qui aurait volé des données à l’équipe de Kamala Harris. Une enquête interne devrait permettre de faire la lumière.

J’imagine sans peine les stratèges démocrates qui se réjouissaient des résultats encourageants des élections de mardi serrer les dents. On devra tirer tout cela au clair très rapidement et prendre les mesures qui s’imposent. Les démocrates sont un peu condamnés à être parfaits, eux qui dénoncent toutes les dérives constitutionnelles ou morales de l’administration actuelle.