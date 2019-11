«What Has Been Seen»: une exposition qui redéfinit les frontières d'internet à Montréal

En dévoilant l'exposition Eva & Franco Mattes – What Has Been Seen, une de ses deux nouveautés de novembre, la Fondation Phi pour l'art contemporain, à Montréal, offre une tribune au duo américain qui joue avec les frontières d'internet.

En cette ère du numérique, les deux artistes optent pour des séries de vidéos étudiant le comportement des gens dans des situations données et se penchent sur le contenu web avec humour, voire un côté irrévérencieux. Plusieurs propositions récentes du duo peuvent être appréciées jusqu'au 15 mars 2020, tout comme l'exposition «Phil Collins», un regroupement d'oeuvres vidéo et sonores grâce auxquelles les visiteurs pourront explorer le rôle de la musique dans les réalisations de l'artiste anglais né en 1970, à ne pas confondre avec le célèbre chanteur.

Il sera notamment possible d'apprécier la version montréalaise du projet Bring Down The Walls proposant une vision unique du système carcérale américain dans l'oeil de la vie nocturne.

