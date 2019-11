DUSSAULT, Marcel



À St-Laurent, le 3 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Marcel Dussault, époux de feu Madame Clairette Leblanc.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 novembre 2019 à 13h à l'église Saint-Sixte, 1895, rue de l'Église, Saint-Laurent, QC.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Laurent pour leur soutien et les bons soins prodigués.