CYR, Adrien



À Montréal, le 5 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Adrien Cyr, de Chambly, époux de Mme Lise Perreault.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (André) et Luc, ses petits-fils Francis (Amélie) et Dominic (Phanie), ses soeurs Gisèle (Gérald) et Murielle (Réjean), ses frères Henri (Huguette) et Aurèle (Alonia), ses belles-soeurs Rita et Léona, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à933, BOUL. DE PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5le dimanche 10 novembre 2019 à partir de 11h, suivi d'une cérémonie au salon funéraire à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.