Adieu les frais de garderie modulés aux revenus des parents

Il y a un hic, et il est majeur. Québec n’a pas cru bon d’ajuster le crédit d’impôt pour frais de garde destiné aux parents dont les enfants fréquentent les garderies non subventionnées. Ces parents ne profiteront pas d’un allègement de leur facture de garderie, comme les autres, ce qui sera certainement perçu comme une injustice.

L’écart sera plus ou moins important selon les revenus des parents. Il sera plus grand chez les ménages qui gagnent plus. Par exemple, pour un ménage dont le revenu atteint 100 000 $, une place en garderie non subventionnée coûtera, au net, le double d’une place dans un service de garde à tarif réduit.