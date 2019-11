Agenda du week-end

Lutter, c’est vivre !

Photo courtoisie

Jusqu’au 1er décembre, la maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord (12004, boul. Rolland) présente une exposition-hommage à Éva Circé-Côté (1871-1949), fondatrice de la première bibliothèque publique de Montréal, journaliste et écrivaine. On y découvre son univers personnel, ses principales réalisations et on s’imprègne de la vie culturelle de l’époque. Du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h ; samedi et dimanche, de midi à 17 h

Entrée libre

Festival Zéro Déchet

Jusqu’à dimanche, le Festival Zéro Déchet aura lieu au Marché Bonsecours. Les conférences et panels sont gratuits. Certaines activités sont payantes, comme la visite de l’appartement zéro déchet qui coûte 2 $. Il y a aussi un espace famille. Horaire : aujourd’hui, de 14 h à 21 h ; demain, de 10 h à 18 h ; dimanche, de 10 h à 17 h. Il faut s’inscrire sur le site et « prendre » son billet.

Les Arts du Tout-Monde au MBA

Photo courtoisie, Adad Hannah

Le musée des beaux-arts de Montréal vient d’ouvrir Arts du Tout-Monde, dix galeries, situées au 4e étage du pavillon Jean-Noël Desmarais, où dialogueront des œuvres de tous les continents, anciennes et contemporaines. On pensera également à voir l’exposition Momies égyptiennes, qui est présentée jusqu’au 2 février.

Tarifs divers

Horizon au Planétarium

Horizon, le tout nouveau film présenté au Planétarium Rio Tinto Alcan, sonde les mystères entourant la genèse de l’Univers et ce qui se trouve au-delà des frontières du visible. On peut se procurer les billets en ligne sur le site Espace pour la vie.

Tarifs divers. À noter que les jeudis­­­ soir sont à 8 $.

Parergon à Repentigny

Au Centre d’art Diane-Dufresne (11, allée de la Création), on a jusqu’à dimanche pour voir l’exposition collective Parergon qui réunit le groupe Artistes Têtes Chercheuses : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Jean Marois, Katherine Rochon, Dominique Sarrazin et Anne C Thibault. Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h.