LAGRANGE, Sr Thérèse, S.S.A.



Soeur Marie-Thérèse-du-Divin-CoeurÀ la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 6 novembre 2019, à l’âge de 90 ans, est décédée Soeur Thérèse Lagrange, S.S.A., missionnaire en Haïti durant 50 ans.Originaire de Saints-Anges de Beauce, elle était la fille de feu Maurice Lagrange et de feu Marie-Anna Labbée. Elle était la soeur de feu Anatole (Marie-Marthe Locas), Yvette, Angelo et Françoise.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères et soeurs Gérard, Gertrude, Paul (Jacqueline Joron), Rollande, plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost) Lachine)le dimanche 10 novembre 2019, de 19h à 21h, pour la famille seulement.Les funérailles auront lieu le lundi 11 novembre à 13h30 en la chapelle de la Maison mère. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h. Après les funérailles, elle sera inhumée dans notre section du cimetière de Lachine.Prière de ne pas envoyer de fleurs.