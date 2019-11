De Chambly à Mirabel pour 177$

Depuis des années, il est difficile de se retrouver quand vient le temps de payer son transport en commun dans la région de Montréal. Il existe plus de 700 titres, allant des billets individuels aux laissez-passer pour quelques jours, en passant par 84 passes mensuelles différentes.

Dans le but de régler les « incohérences » et simplifier la vie des usagers, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) étudie à l’heure actuelle plusieurs scénarios de refonte tarifaire. Selon des documents que nous avons obtenus, deux scénarios sont privilégiés pour démêler ce labyrinthe.

Dans le scénario le plus probable, la zone 1 correspond à l’île de Montréal. La zone 2 regroupe Laval et Longueuil, alors que la zone 3 comprend le reste des couronnes.

Le deuxième scénario comporte une différence notable : les habitants des extrémités Est et Ouest de l’île de Montréal paieraient plus cher que dans les quartiers centraux. La Société de transport de Montréal (STM) devrait donc jongler avec deux zones tarifaires sur son territoire.

Aussi, on proposera pour la première fois des tarifs plus abordables pour ceux qui se déplacent d’une ville à l’autre en restant dans les couronnes, et qui ne souhaitent pas se rendre à Montréal.